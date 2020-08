En marge de sa victoire à la deuxième édition de l’UTS, Alexander Zverev a expliqué les raisons de sa collaboration avec David Ferrer comme il l’a confié à Sportschau : « Lorsque j’ai cherché un autre membre pour mon équipe il y a quelques semaines, je n’ai pas pu m’empêcher de penser au professionnalisme de David et de son don pour tirer le maximum de ses capacités physiques et tennistiques. Il est rapidement devenu évident que nos objectifs et nos personnalités s’accordent bien. J’ai vénéré David tout au long de sa carrière. Il s’est maintenu dans le top 10 pendant plus d’une décennie. Tout le monde sera d’accord avec moi quand je dis que David était l’un des joueurs les plus forts mentalement sur le circuit. Pour faire passer mon jeu à un niveau supérieur, il me fallait quelqu’un qui était dans la même position. »

L’Espagnol et l’Allemand doivent finir l’année ensemble et le père du septième mondial reste également présent à ses côtés.