Battu il y a huit jours sur le fil par Jannik Sinner en demi‐finales du Masters 1000 de Cincinnati après une énorme bataille de plus de 3 heures de jeu, Alexander Zverev a visi­ble­ment apprécié les condi­tions de jeu très rapides dans l’Ohio.

Interrogé à ce sujet lors d’une inter­view pour Tennis Channel, le joueur alle­mand en a profité pour dévoiler un secret de poli­chi­nelle à propos de Roger Federer lorsque celui‐ci était encore en acti­vité sur le circuit.

« Je joue toujours avec une raquette de la vieille école, une raquette de tennis assez lourde. Certains jeunes ne le font plus, donc ils frappent beau­coup plus vite que moi. Mais quand la balle arrive avec vitesse, je pense qu’une raquette plus lourde vous aide, c’est peut‐être en partie la raison de ma préfé­rence pour les courts rapides. Il y a évidem­ment des choses liées à la raquette. Je suis de la géné­ra­tion d’il y a dix ans, ou d’il y a cinq ou six ans, quand nous avions des courts en dur très rapides, surtout quand Roger Federer était encore là. Et évidem­ment, les tour­nois aimaient qu’il aille loin dans le tableau, donc ils construi­saient des courts très, très rapides. Je m’y suis donc un peu plus habitué que certains membres de la jeune géné­ra­tion, mais il y a encore quelques ajus­te­ments à faire. »