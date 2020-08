Les organisateurs du tournoi de Kitzbühel ont dévoilé ce dimanche une liste préliminaire pour leur tournoi qui débute le 8 septembre prochain. On y retrouve notamment Thiem, Nishikori, Schwartzman, Fognini ou encore Coric. Trois nouveaux noms, et non des moindres, viennent de se rajouter à cette liste : Alexander Zverev, Roberto Bautista-Agut et Felix Auger-Aliassime.

Zverev, Bautista Agut and Auger-Aliassime to play Kitzbuhel. Great line-up ! https://t.co/ED2KnYiHXu — Michal Samulski (@MichalSamulski) August 10, 2020