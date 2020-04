Alexandre Zverev s’est confié au journal allemand Bild et ses déclarations pourraient faire un peu de bruit. Sacha évoque le coronavirus : « Mon amie Brenda et moi étions en Chine le 28 décembre. Vous ne pouvez pas imaginer comment j’ai toussé pendant un mois en Australie après. J’ai eu de la fièvre pendant deux ou trois jours et j’ai toussé pendant cinq ou six heures. Brenda aussi. Nous ne savions pas ce que c’était. C’était une toux que je n’ai jamais eue. Je n’ai eu aucune douleur, mais j’ai toussé sans arrêt toutes les dix secondes. C’était une toux que je n’ai jamais eue. Je n’ai eu aucune douleur, mais j’ai toussé sans arrêt toutes les dix secondes. Après je ne peux pas dire que j’ai contracté le coronavirus, ni que cela m’a empêché de battre Dominic Thiem en demi-finale »