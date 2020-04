Interrogé par nos confrères de Bild, Alexandre Zverev, qui s’entraîne presque comme s’il ne se passait rien en Floride, a lâché une petite bombe au sujet des ses pairs. Selon lui, cette période est favorable aux joueurs chevronnés et d’un certain âge : « Parce qu’ils ont plus de routine et savent exactement quoi faire. La pause est donc plus avantageuse pour les plus âgés. »

Concernant le sujet de jouer à huis clos qui revient en force dans l’actualité, comme sa compatriote Angelique Kerber, Alexandre Zverev déplore cette possible situation mais pense qu’elle peut être nécessaire pour le tennis : « Bien sûr, nous jouons au tennis pour les fans et les spectateurs dans le stade. Mais je pense qu’à terme, il est préférable qu’il y ait à nouveau du tennis en direct à la télévision. Ce sera mieux que rien. »