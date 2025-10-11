AccueilATPZverev cherche une solution : "J'aimerais qu'il vienne en Australie avec moi...
Zverev cherche une solu­tion : « J'aimerais qu'il vienne en Australie avec moi pour commencer »

Comme le rapporte le site The Tennis Gazette, il pour­rait y avoir du chan­ge­ment dans le team d’Alexandre Zverev. 

S’exprimant auprès de Sky Sport, Sascha qui est au bout du rouleau a encore évoqué la piste Toni Nadal chez qui il avait fait un stage dernièrement. 

Ces décla­ra­tions du joueur alle­mand raisonnent presque comme un appel à l’aide, voir un SOS.

« Nous sommes en contact. Nous parlons beau­coup de ce à quoi pour­rait ressem­bler l’année prochaine. Mais pour l’ins­tant, rien de nouveau, et je vous tien­drai au courant dès que j’en saurai plus. J’aimerais qu’il vienne en Australie avec moi pour commencer, alors on verra ! »

