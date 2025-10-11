Comme le rapporte le site The Tennis Gazette, il pourrait y avoir du changement dans le team d’Alexandre Zverev.
S’exprimant auprès de Sky Sport, Sascha qui est au bout du rouleau a encore évoqué la piste Toni Nadal chez qui il avait fait un stage dernièrement.
Ces déclarations du joueur allemand raisonnent presque comme un appel à l’aide, voir un SOS.
« Nous sommes en contact. Nous parlons beaucoup de ce à quoi pourrait ressembler l’année prochaine. Mais pour l’instant, rien de nouveau, et je vous tiendrai au courant dès que j’en saurai plus. J’aimerais qu’il vienne en Australie avec moi pour commencer, alors on verra ! »
Publié le samedi 11 octobre 2025 à 08:45