Alexander Zverev, qui ne disputera pas finalement l’exhibition de Berlin (13 au 19 juillet), a annoncé sur les réseaux sociaux via une story sur Instagram qu’il avait débuté une période de test avec David Ferrer. L’information avait fuité depuis plusieurs jours et les deux hommes ont d’abord décidé d’effectuer une période d’essai avant de s’engager pour une véritable collaboration sur du long terme. Jeune retraité des courts (depuis mai 2019), l’Espagnol, qui succède à Juan Carlos Ferrero et Ivan Lendl, aura pour mission d’apporter plus de rigueur à l’Allemand. Un manque qui lui avait été souvent reproché par ses deux anciens coachs…