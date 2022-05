Alexander Zverev avait des messages à faire passer en confé­rence de presse après sa défaite en finale à Madrid contre Carlos Alcaraz. Il a d’abord critiqué la program­ma­tion avant de se plaindre du contexte autour de lui depuis les accu­sa­tions de violences conju­gales de ex‐petite amie, Olga Sharypova. Pour rappel, l’en­quête de l’ATP sur ce sujet est toujours en cours.

« C’est une période diffi­cile pour moi. Ce monde a une sorte de double stan­dard où vous devez prouver votre inno­cence. Jusqu’à ce que vous prou­viez votre inno­cence, vous êtes coupable. En gros, c’est le monde dans lequel nous vivons en ce moment, pas très équi­table parfois. J’espère que ce sera bientôt terminé et que je pourrai jouer calme­ment et me concen­trer sur mon tennis. Mon père sera de retour à Rome, ce qui me rend très heureux. J’espère que c’est un grand pas dans la bonne direc­tion. Cette année a été extrê­me­ment diffi­cile pour moi », a confié le numéro 3 mondial.