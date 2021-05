Lors d’une inter­ven­tion online sur la célèbre émis­sion Sportschau, l’équi­valent de Stade 2 à la grande époque en France, Alexander Zverev s’est lâché concer­nant certains de ses collègues. Selon lui, il ne faut pas se leurrer, l’appât du gain est plus fort que l’amour de la petite balle jaune : « De nombreux joueurs de tennis disent qu’ils n’aiment pas du tout le jeu et qu’ils aiment surtout gagner de l’argent. Moi, j’aime jouer au tennis. De plus 90% des joueurs disent la même chose à chaque confé­rence de presse. »

On ne sait pas qui vise Alexander, mais Bublik doit en faire partie puisque le joueur Kazakh répète bien à qui veut l’en­tendre qu’il frappe dans une balle surtout pour les dollars que cela rapporte.

Ce débat a toujours existé, et il exis­tera toujours dans un sport profes­sionnel où les gains sont élevés. C’est aussi le cas pour d’autres disci­plines comme le basket, le golf ou la Formule 1.