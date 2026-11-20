Alexander Zverev réalise incontestablement la plus belle saison de sa carrière, avec deux titres en Grand Chelem, une place de numéro un mondial en fin d’année et, désormais, une qualification pour les demi‐finales du Masters de Turin.
Mais au cœur de cette semaine particulièrement chargée, une mauvaise nouvelle est venue ternir le tableau. Alors que l’on pensait l’Allemand définitivement débarrassé de ses démêlés judiciaires avec son ancienne compagne, Brenda Patea, un nouveau chapitre de cette affaire s’apprête à s’ouvrir.
Cette dernière reproche au numéro un mondial de ne pas avoir respecté les termes de l’accord conclu à l’amiable en 2024, une accusation que les avocats du joueur contestent. Après plusieurs sollicitations restées sans réponse, elle a décidé de saisir à nouveau la justice, comme l’a expliqué son avocat auprès de Deutsche Welle.
« Nous lui avons écrit poliment, en lui demandant de signer une déclaration dans laquelle il s’engageait à ne pas répéter ses propos. Il n’a pas répondu. Nous lui avons donc écrit à deux autres reprises, sans réponse. C’est à ce moment‐là que nous avons dû prendre la décision de saisir la justice, ce qui n’était pas notre objectif initial. Nous voulions l’éviter, mais nous n’avions pas d’autre choix. » a déclaré l’avocat de Brenda Patea.
Publié le vendredi 20 novembre 2026 à 08:37