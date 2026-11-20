Alexander Zverev réalise incon­tes­ta­ble­ment la plus belle saison de sa carrière, avec deux titres en Grand Chelem, une place de numéro un mondial en fin d’année et, désor­mais, une quali­fi­ca­tion pour les demi‐finales du Masters de Turin.

Mais au cœur de cette semaine parti­cu­liè­re­ment chargée, une mauvaise nouvelle est venue ternir le tableau. Alors que l’on pensait l’Allemand défi­ni­ti­ve­ment débar­rassé de ses démêlés judi­ciaires avec son ancienne compagne, Brenda Patea, un nouveau chapitre de cette affaire s’ap­prête à s’ouvrir.

NEW : Brenda Patea’s lawyer says his client suffered a « shits­torm » that was « detri­mental to her busi­ness » after comments Alexander Zverev made to L’Equipe.



Zverev will fight the lawsuit.



With @thisismpearson for @dw_sports https://t.co/0ENv1H7yKo — Jonathan Crane (@jonathancrane5) November 19, 2026

Cette dernière reproche au numéro un mondial de ne pas avoir respecté les termes de l’ac­cord conclu à l’amiable en 2024, une accu­sa­tion que les avocats du joueur contestent. Après plusieurs solli­ci­ta­tions restées sans réponse, elle a décidé de saisir à nouveau la justice, comme l’a expliqué son avocat auprès de Deutsche Welle.

« Nous lui avons écrit poli­ment, en lui deman­dant de signer une décla­ra­tion dans laquelle il s’engageait à ne pas répéter ses propos. Il n’a pas répondu. Nous lui avons donc écrit à deux autres reprises, sans réponse. C’est à ce moment‐là que nous avons dû prendre la déci­sion de saisir la justice, ce qui n’était pas notre objectif initial. Nous voulions l’éviter, mais nous n’avions pas d’autre choix. » a déclaré l’avocat de Brenda Patea.