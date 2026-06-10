Alors qu’Alexander Zverev pensait que son passé extra‐sportif était défi­ni­ti­ve­ment enterré, il a fini par ressurgir suite à son sacre à Roland‐Garros.

Si le journal L’Équipe a été l’un des premiers à dégainer via une une chro­nique de son jour­na­liste, Julien Reboullet, de nombreux fans et détrac­teurs du joueur alle­mand ont égale­ment tenu à remettre en lumière ce passé judiciaire.

Pour rappel, en 2023, le tribunal d’ins­tance de Berlin avait émis une ordon­nance pénale de 450 000 euros à contre le joueur alle­mand pour soup­çons de « coups et bles­sures » sur son ancienne compagne, Brenda Petea. Une affaire fina­le­ment réglée à l’amiable deux ans plus tard après une semaine de procès.

Si Zverev a dû payer 150 000 euros au Trésor public alle­mand et 50 000 euros à des oeuvres cari­ta­tives, le paie­ment de cette amende ne constitue pas un aveu de culpabilité.

Une donnée que l’an­cien numéro 1 mondiale en double et quadruple vain­queur en Grand Chelem, Paul McNamee, a tenu à rappeler sur son compte Twitter face aux nombreuses désin­for­ma­tions à ce sujet.

Just facts. In law there’s the presump­tion of inno­cence. Accusations were made against Zverev in German court. There was a court order, described as follows “The deci­sion is not a verdict and it is not a deci­sion about guilt or inno­cence”. Zverev is legally entitled to his stance — Paul McNamee (@PaulFMcNamee) June 9, 2026

« Les faits, rien que les faits. En droit, il existe une présomp­tion d’innocence. Des accu­sa­tions ont été portées contre Zverev devant un tribunal alle­mand. Une déci­sion de justice a été rendue, formulée comme suit : « La déci­sion n’est pas un verdict et ne porte pas sur la culpa­bi­lité ou l’innocence ». Zverev a léga­le­ment le droit de défendre sa position. »