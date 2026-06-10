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Zverev défendu par un ancien numéro 1 mondial sur son passé judi­ciaire : « Des accu­sa­tions ont été portées contre lui devant un tribunal alle­mand. Une déci­sion de justice a été rendue et il a le droit de défendre sa position »

Par
Thomas S
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Alors qu’Alexander Zverev pensait que son passé extra‐sportif était défi­ni­ti­ve­ment enterré, il a fini par ressurgir suite à son sacre à Roland‐Garros. 

Si le journal L’Équipe a été l’un des premiers à dégainer via une une chro­nique de son jour­na­liste, Julien Reboullet, de nombreux fans et détrac­teurs du joueur alle­mand ont égale­ment tenu à remettre en lumière ce passé judiciaire.

Pour rappel, en 2023, le tribunal d’ins­tance de Berlin avait émis une ordon­nance pénale de 450 000 euros à contre le joueur alle­mand pour soup­çons de « coups et bles­sures » sur son ancienne compagne, Brenda Petea. Une affaire fina­le­ment réglée à l’amiable deux ans plus tard après une semaine de procès. 

Si Zverev a dû payer 150 000 euros au Trésor public alle­mand et 50 000 euros à des oeuvres cari­ta­tives, le paie­ment de cette amende ne constitue pas un aveu de culpabilité. 

Une donnée que l’an­cien numéro 1 mondiale en double et quadruple vain­queur en Grand Chelem, Paul McNamee, a tenu à rappeler sur son compte Twitter face aux nombreuses désin­for­ma­tions à ce sujet. 

« Les faits, rien que les faits. En droit, il existe une présomp­tion d’innocence. Des accu­sa­tions ont été portées contre Zverev devant un tribunal alle­mand. Une déci­sion de justice a été rendue, formulée comme suit : « La déci­sion n’est pas un verdict et ne porte pas sur la culpa­bi­lité ou l’innocence ». Zverev a léga­le­ment le droit de défendre sa position. »

Publié le mercredi 10 juin 2026 à 17:44

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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