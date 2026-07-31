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Zverev dévoile le titre le plus impor­tant de sa carrière, et ce n’est pas Roland‐Garros : « J’attendais depuis long­temps de remporter un tournoi du Grand Chelem, mais ce tournoi était encore plus spéciale pour moi »

Par
Jean Muller
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Alexander Zverev a couru pendant de nombreuses années derrière un sacre en Grand Chelem et a enfin obtenu la consé­cra­tion ultime cette saison. À Roland‐Garros, le numéro deux mondial a ouvert son comp­teur en rempor­tant les Internationaux de France en finale contre Flavio Cobolli (6−1, 4–6, 6–4, 6–7, 1–6).

Si pour beau­coup, connaître le succès en Majeur est l’abou­tis­se­ment d’une carrière, le natif d’Hambourg estime que ce n’est pas son succès le plus impor­tant. Dans un entre­tien accordé au présen­ta­teur alle­mand Jens Knossalla, il estime que sa médaille d’or aux Jeux de Tokyo est le titre ayant le plus de valeur à ses yeux.

« J’attendais depuis long­temps de remporter un tournoi du Grand Chelem, et la médaille d’or olym­pique est arrivée tôt dans ma carrière, mais elle a été encore plus spéciale pour moi. Je ne sais pas pour­quoi, mais cette émotion a été encore plus intense et forte. J’étais au Village olym­pique, je vivais dans une famille alle­mande, toute la famille alle­mande était émue… Quand je suis rentré chez moi, j’ai compris ce que signi­fiait la médaille d’or olym­pique pour toute la nation », a souligné le joueur de 29 ans dans des propos rapportés par Tennis World Italia.

Publié le vendredi 31 juillet 2026 à 08:51

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

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