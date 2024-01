Longuement inter­rogé par Tennis Magazin à l’oc­ca­sion d’un événe­ment orga­nisé par sa Fondation, Alexander Zverev a fait de nouvelles révé­la­tions au sujet de son diabète, qu’il avait caché au grand public jusqu’en 2022.

« Je ne vais pas chez le médecin, je n’y suis pas allé depuis dix ans. Je crois que le diabète est une maladie indi­vi­duelle. Avec mon mode de vie, un médecin ne peut pas me dire grand‐chose. En général, je suis un peu aller­gique aux méde­cins. Pour certains méde­cins, le diabète est un busi­ness. C’est pour­quoi ils ne veulent pas que vous soyez aussi à l’aise que possible. Cela me met en colère. Mais reve­nons à la ques­tion : je ne suis pas limité. Je pense que si vous êtes bien adapté, si vous souf­frez de diabète depuis votre plus jeune âge comme moi, vous vous débrouillez. Il vous suffit d’ajuster votre corps pour vivre avec. »