Alexander Zverev est en pleine confiance en ce moment et cela se traduit direc­te­ment dans ses interviews.

Depuis sa fin de saison, et ses titres aux Jeux olym­piques et au Masters, il se sent pousser des ailes. Dans une inter­view accordée à Sky Sports, l’Allemand a donné son avis, sans langue de bois, sur la saison à venir. Et selon lui, les gros titres se joue­ront à nouveau entre Novak Djokovic, Daniil Medvedev et lui‐même.

« Au cours des six derniers mois, ce sont Novak, Daniil et moi qui avons dominé et je pense que nous conti­nue­rons cette tendance tout au long de la saison prochaine. J’ai acquis beau­coup de confiance avec ce que j’ai accompli cette saison, la plus grande amélio­ra­tion que j’ai réalisé était mentale. Je me sens beau­coup plus détendu sur le court et disposé à montrer à tout le monde ce dont je suis capable. Battre Djokovic à Tokyo et à Turin m’a fait me sentir invin­cible », a confié le numéro 3 mondial, qui ne croit donc pas vrai­ment en un retour gagnant de Rafael Nadal, et à une grande année de Stefanos Tsitsipas.