Lors de la saison 2021, Alexandre Zverev a pris du galon et il se sent plus libre.

Auparavant, on sait qu’il était assez lié à Roger Federer qu’il consi­dé­rait un peu comme un grand frère. Il lui avait d’ailleurs confié son destin au niveau marke­ting en signant dans sa société de mana­ge­ment Team 8.

Récemment, il est revenu sur cette colla­bo­ra­tion qui a cessé puisque c’est main­te­nant son frère qui est son agent. Et visi­ble­ment, Zverev n’a pas que des bons souvenirs :

« Cela n’a pas très bien fonc­tionné », a expliqué Sascha tout en préci­sant que cela ne chan­ge­rait pas sa rela­tion avec le Suisse : « J’ai une rela­tion incroyable avec Roger, que nous aurons proba­ble­ment pour toujours. »