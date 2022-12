Désormais complè­te­ment rétabli de sa grave bles­sure à la cheville contractée en demi‐finale de Roland‐Garros face à Rafael Nadal le 3 juin dernier, Alexander Zverev compte bien réaliser une saison 2023 à la hauteur de ses attentes, c’est‐à‐dire en décro­chant enfin son premier titre du Grand Chelem.

En atten­dant, l’Allemand, dont le faciès et le corps en font saliver plus d’un et plus d’une, fait la une du maga­zine de mode pari­sien L’Officiel.

Alexander Zverev on the cover of fashion maga­zine L’Officiel pic.twitter.com/wpECD4p0X0 — Relevant Tennis (@RelevantTennis) December 27, 2022

Une édition dans laquelle on retrouve l’ac­tuel 12e joueur mondial sous toutes les coutures ou presque.