Alexander Zverev était l’une des principales têtes d’affiche à Montréal, mais son aventure canadienne a tourné court. L’Allemand a été balayé dès son entrée en lice par Tallon Griekspoor, dans une rencontre où il a semblé cruellement manquer d’envie et d’énergie.
À Cincinnati, la situation est assez similaire puisque Zverev partage le statut de grand favori avec l’inusable Novak Djokovic.
Interrogé sur le calendrier et la longueur de la tournée nord‐américaine lors du Media Day dans l’Ohio, l’Allemand en a remis une couche après ses premières critiques formulées au Canada. Selon lui, le rythme imposé aux joueurs est devenu beaucoup trop exigeant et les oblige à passer bien trop de temps loin de chez eux.
« Revenons simplement à ce qui se faisait auparavant. C’est assez simple. Faites en sorte que nous soyons ici pendant deux semaines, pas sept. Pour les Masters, deux semaines suffisent pour disputer les deux tournois. Je pense que c’est une solution assez facile à mettre en place » a déclaré le numéro deux mondial.
Publié le mercredi 12 août 2026 à 11:11