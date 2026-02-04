Alexander Zverev ne parti­ci­pera pas à l’ATP 500 de Rotterdam la semaine prochaine (du 9 au 15 février).

Cinq jours après sa terrible défaite contre Carlos Alcaraz en demi‐finales de l’Open d’Australie, alors qu’il menait 5–3 dans le cinquième set, le numéro 3 mondial a déclaré forfait pour le tournoi néerlandais.

« Je regrette énor­mé­ment de devoir prendre cette déci­sion. L’ABN AMRO Open m’a donné ma chance alors que j’étais encore un jeune joueur et c’est pour­quoi j’aime toujours y revenir. Cependant, compte tenu de mes anté­cé­dents au niveau de la cheville, je dois donner la prio­rité à ma guérison et je ne peux pas prendre de risques. Je souhaite à tout le monde une très belle semaine à Rotterdam », a expliqué Zverev dans un communiqué.

Alexander Zverev Withdraws from Rotterdam.

The 28‐year‐old German with­drew today. Due to recur­ring ankle problems, his physio advised him to recover thoroughly before playing matches again.

Wishing him a smooth reco­very.

Read more : https://t.co/xFWGOrMpVu#AlexanderZverev #Zverev… pic.twitter.com/ihXkA87JFo — ABN AMRO Open (@abnamroopen) February 4, 2026

Un nouveau coup dur pour le tournoi après le forfait il y a quelques jours du tenant du titre, Carlos Alcaraz.