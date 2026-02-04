Alexander Zverev ne participera pas à l’ATP 500 de Rotterdam la semaine prochaine (du 9 au 15 février).
Cinq jours après sa terrible défaite contre Carlos Alcaraz en demi‐finales de l’Open d’Australie, alors qu’il menait 5–3 dans le cinquième set, le numéro 3 mondial a déclaré forfait pour le tournoi néerlandais.
« Je regrette énormément de devoir prendre cette décision. L’ABN AMRO Open m’a donné ma chance alors que j’étais encore un jeune joueur et c’est pourquoi j’aime toujours y revenir. Cependant, compte tenu de mes antécédents au niveau de la cheville, je dois donner la priorité à ma guérison et je ne peux pas prendre de risques. Je souhaite à tout le monde une très belle semaine à Rotterdam », a expliqué Zverev dans un communiqué.
Alexander Zverev Withdraws from Rotterdam.— ABN AMRO Open (@abnamroopen) February 4, 2026
The 28‐year‐old German withdrew today. Due to recurring ankle problems, his physio advised him to recover thoroughly before playing matches again.
Wishing him a smooth recovery.
Read more : https://t.co/xFWGOrMpVu#AlexanderZverev #Zverev… pic.twitter.com/ihXkA87JFo
Un nouveau coup dur pour le tournoi après le forfait il y a quelques jours du tenant du titre, Carlos Alcaraz.
Publié le mercredi 4 février 2026 à 17:34