ATP

Zverev encaisse un nouveau coup dur : « Je regrette énor­mé­ment de devoir prendre cette décision… »

Par Laurent Trupiano

Rolex Paris Masters 2025 -

Alexander Zverev ne parti­ci­pera pas à l’ATP 500 de Rotterdam la semaine prochaine (du 9 au 15 février). 

Cinq jours après sa terrible défaite contre Carlos Alcaraz en demi‐finales de l’Open d’Australie, alors qu’il menait 5–3 dans le cinquième set, le numéro 3 mondial a déclaré forfait pour le tournoi néerlandais. 

« Je regrette énor­mé­ment de devoir prendre cette déci­sion. L’ABN AMRO Open m’a donné ma chance alors que j’étais encore un jeune joueur et c’est pour­quoi j’aime toujours y revenir. Cependant, compte tenu de mes anté­cé­dents au niveau de la cheville, je dois donner la prio­rité à ma guérison et je ne peux pas prendre de risques. Je souhaite à tout le monde une très belle semaine à Rotterdam », a expliqué Zverev dans un communiqué. 

Un nouveau coup dur pour le tournoi après le forfait il y a quelques jours du tenant du titre, Carlos Alcaraz. 

Publié le mercredi 4 février 2026 à 17:34

