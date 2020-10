Dans un long entretien accordé au magazine Gala en Allemagne, Alexandre Zverev relate sa vie quotidienne mais aussi l’évolution de sa carrière, le rapport avec ses parents, les idoles de sa jeunesse. Il fait aussi preuve d’une nouvelle maturité et explique le travail constant qu’il est entrain de mettre en place pour accepter l’idée de perdre : « J’essaie de ne lire ni les choses positives, ni négatives. Après, je serai aussi le premier à admettre que j’ai pris des mauvaises décisions dans ma carrière, que ce soit avec mon équipe, etc. J’ai aussi compris qu’il fallait accepter la défaite même si j’ai beaucoup de mal avec cela, que j’ai tendance à garder mes émotions, ma colère. Je travaille tous les jours sur ce sujet pour que mon attitude soit plus positive. Après, j’ai aussi compris et accepter l’idée que nous faisons tous des erreurs, que je continuerai à grandir à partir d’elles, que ce sont des étapes, un chemin qui doit me mener vers le succès »

Côté idole, pas de surprises, pour cet amoureux du sport en général : « Enfant, j’ai toujours admiré Roger Federer. Il était mon idole et incarnait tout ce que je voulais être. J’aime aussi Dirk Nowitzki et Dwayne Wade. C’étaient des icônes du basket-ball. Ils étaient incroyables »