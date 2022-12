Vainqueur de son premier « match », ce jeudi face à Dominic Thiem sur la Diriyah Cup, plus de sept mois après sa terrible bles­sure en demi‐finales de Roland‐Garros face à Rafael Nadal, Alexander Zverev, tout heureux de pouvoir refouler à nouveau un court de tennis, a pris comme exemple Nadal et Federer pour expli­quer comment il retrou­vera son meilleur niveau.

« Les gens disent toujours que lorsque Nadal ou Federer reviennent, ils sont de retour à 100%. Mais ce n’est pas tout à fait vrai non plus. Rafa est revenu l’année dernière et je pense qu’il a perdu contre tout le monde sur l’ex­hi­bi­tion d’Abu Dhabi. Puis il est revenu à Open d’Australie, a remporté le tournoi et a joué le meilleur tennis de sa vie. C’était la même chose avec Roger à la Hopman Cup. Il a perdu contre moi et n’a pas si bien joué contre d’autres joueurs. Il a trouvé sa forme à l’Open d’Australie. J’espère que ce sera un processus simi­laire avec moi, car même si j’ai gagné, je ne vais pas jouer mon meilleur tennis tout de suite, bien sûr. »