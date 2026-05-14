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Zverev enrage contre un média bien connu du tennis : « Je me demande simple­ment si vous cher­chez juste à me faire perdre mon temps ou si vous espérez que je me trompe pour pouvoir inclure ça dans vos vidéos ? »

Par
Thomas S
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Alors que les inter­views déca­lées et les petits jeux incluant les joueurs stars du circuit ont inondé la toile ces dernières années, Alexander Zverev a tenu à pousser un petit coup de gueule contre l’un des médias orga­ni­sant ce type de contenus.

En effet, l’Allemand a direc­te­ment inter­pellé Tennis Channel sur Instagram pour leur demander pour­quoi ces derniers ne diffu­saient pas les passages où il répon­dait correc­te­ment aux questions. 

« Juste une ques­tion comme ça, Tennis Channel : pour­quoi est‐ce que je parti­cipe à tous ces jeux et à toutes ces acti­vités promo­tion­nelles avec vous, alors qu’à chaque fois que je réponds correc­te­ment, on me coupe de toutes les vidéos ? Je me demande simple­ment si vous cher­chez juste à me faire perdre mon temps ou si vous espérez que je me trompe pour pouvoir inclure ça dans vos vidéos ? Je sais que vous avez des joueurs que vous adorez criti­quer et d’autres que vous adorez. Alors, s’il vous plaît, arrêtez de me faire perdre mon temps. Merci », a déclaré l’ac­tuel 3e joueur mondial, qui a visi­ble­ment le sens des priorités. 

Publié le jeudi 14 mai 2026 à 12:12

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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