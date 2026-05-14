Alors que les interviews décalées et les petits jeux incluant les joueurs stars du circuit ont inondé la toile ces dernières années, Alexander Zverev a tenu à pousser un petit coup de gueule contre l’un des médias organisant ce type de contenus.
En effet, l’Allemand a directement interpellé Tennis Channel sur Instagram pour leur demander pourquoi ces derniers ne diffusaient pas les passages où il répondait correctement aux questions.
« Juste une question comme ça, Tennis Channel : pourquoi est‐ce que je participe à tous ces jeux et à toutes ces activités promotionnelles avec vous, alors qu’à chaque fois que je réponds correctement, on me coupe de toutes les vidéos ? Je me demande simplement si vous cherchez juste à me faire perdre mon temps ou si vous espérez que je me trompe pour pouvoir inclure ça dans vos vidéos ? Je sais que vous avez des joueurs que vous adorez critiquer et d’autres que vous adorez. Alors, s’il vous plaît, arrêtez de me faire perdre mon temps. Merci », a déclaré l’actuel 3e joueur mondial, qui a visiblement le sens des priorités.
Publié le jeudi 14 mai 2026 à 12:12