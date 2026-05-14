Alors que les inter­views déca­lées et les petits jeux incluant les joueurs stars du circuit ont inondé la toile ces dernières années, Alexander Zverev a tenu à pousser un petit coup de gueule contre l’un des médias orga­ni­sant ce type de contenus.

En effet, l’Allemand a direc­te­ment inter­pellé Tennis Channel sur Instagram pour leur demander pour­quoi ces derniers ne diffu­saient pas les passages où il répon­dait correc­te­ment aux questions.

« Juste une ques­tion comme ça, Tennis Channel : pour­quoi est‐ce que je parti­cipe à tous ces jeux et à toutes ces acti­vités promo­tion­nelles avec vous, alors qu’à chaque fois que je réponds correc­te­ment, on me coupe de toutes les vidéos ? Je me demande simple­ment si vous cher­chez juste à me faire perdre mon temps ou si vous espérez que je me trompe pour pouvoir inclure ça dans vos vidéos ? Je sais que vous avez des joueurs que vous adorez criti­quer et d’autres que vous adorez. Alors, s’il vous plaît, arrêtez de me faire perdre mon temps. Merci », a déclaré l’ac­tuel 3e joueur mondial, qui a visi­ble­ment le sens des priorités.