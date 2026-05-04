Alors que plusieurs obser­va­teurs s’at­ten­daient à une réac­tion d’Alexander Zverev face à Jannik Sinner en finale du Masters 1000 de Madrid, alors que l’Allemand restait sur huit défaites de rang face à l’Italien dont trois en 2026, c’est tout l’in­verse qui s’est produit.

Écrasé en moins d’une heure par le numéro 1 mondial (6−1, 6–2), Sascha, qui n’a pas montré une atti­tude très combat­tive, n’a pas échappé aux critiques. Celle de notre confrère, Benoît Maylin, dans l’émis­sion « Sans Filet » sur Winamax TV, est parti­cu­liè­re­ment acerbe.

🐩 « Zverev est le caniche de Sinner, il se couche devant lui. Il est sur 8 défaites d’af­filée sans prendre un set et il tente abso­lu­ment rien, moi je veux un mec qui se bat. Rendez‐nous Alcaraz, vite ! Les autres sont à des années‐lumière. »



🗣️ @BenoitMaylin pic.twitter.com/z6uqLctv7p — Sans Filet 🔞 (@SansFilet) May 4, 2026

« Juste avant de rentrer sur le court, ils se serrent la main dans le couloir, Zverev est tout sourire, ‘je vais m’en prendre une neuvième (défaite) dans la gueule’. Il ne joue pas. Il n’a pas joué. Le mec après ose en confé­rence de presse te sortir que : ‘Alors, il y a Sinner, qui est au‐dessus, et puis après il y a Alcaraz, moi, Djoko, et le reste’. On est arrivé à un stade où ce mec‐là, quand il voit Sinner, il se couche. C’est le teckel, c’est le caniche de Sinner. Tu le mets en laisse, puis il va se balader, tiens, fais pipi là. Allez main­te­nant à la niche, tu te couches et ferme ta gueule. C’est exac­te­ment ça. Mais il faut se rendre compte que c’est arrivé plusieurs fois dans l’histoire. Des mecs ont défoncé des joueurs comme ça dans leur carrière, c’est pas la première fois. Sauf que là on se disait : ‘Zverev est numéro 3 mondial, il n’y a pas Alcaraz’. Il est là, il est à sa place, c’est génial. Bravo à Zverev d’être en finale. Mais moi je veux un mec qui se bat. Je veux un mec qui tente autre chose. Je vais rajouter encore une couche sur Arthur Fils qui fait rien non plus. Le seul mec qui a tenté des choses, c’est un gamin, c’est Jodar. »