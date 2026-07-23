Ancien numéro 7 mondial et capitaine de l’équipe d’Italie de Coupe Davis pendant 20 ans (de 2001 à 2021), Corrado Barazzutti a accordé une interview à Fan Page dans laquelle il s’est notamment exprimé sur la blessure de Carlos Alcaraz.
Il a également évoqué la situation actuelle d’Alexander Zverev, titré à Roland‐Garros et finaliste à Wimbledon, mais toujours pas au niveau selon lui de Jannik Sinner et Carlos Alcaraz.
« Zverev est sans aucun doute un champion et je ne veux absolument pas minimiser sa force ni les résultats qu’il a obtenus, qui sont très importants, y compris sa victoire dans un tournoi du Grand Chelem. Mais quand on arrive au niveau des meilleurs, à mon avis, il reste tout de même un cran en dessous. Il n’y a rien à faire. Sinner aurait de toute façon remporté cette finale. »
Publié le jeudi 23 juillet 2026 à 11:48