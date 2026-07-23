Ancien numéro 7 mondial et capi­taine de l’équipe d’Italie de Coupe Davis pendant 20 ans (de 2001 à 2021), Corrado Barazzutti a accordé une inter­view à Fan Page dans laquelle il s’est notam­ment exprimé sur la bles­sure de Carlos Alcaraz.

Il a égale­ment évoqué la situa­tion actuelle d’Alexander Zverev, titré à Roland‐Garros et fina­liste à Wimbledon, mais toujours pas au niveau selon lui de Jannik Sinner et Carlos Alcaraz.

« Zverev est sans aucun doute un cham­pion et je ne veux abso­lu­ment pas mini­miser sa force ni les résul­tats qu’il a obtenus, qui sont très impor­tants, y compris sa victoire dans un tournoi du Grand Chelem. Mais quand on arrive au niveau des meilleurs, à mon avis, il reste tout de même un cran en dessous. Il n’y a rien à faire. Sinner aurait de toute façon remporté cette finale. »