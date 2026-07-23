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« Zverev est sans aucun doute un cham­pion et je ne veux abso­lu­ment pas mini­miser les résul­tats qu’il a obtenus, mais à mon avis, il reste tout de même un cran en dessous de Sinner et Alcaraz », affirme Corrado Barazzutti

Par
Baptiste Mulatier
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Ancien numéro 7 mondial et capi­taine de l’équipe d’Italie de Coupe Davis pendant 20 ans (de 2001 à 2021), Corrado Barazzutti a accordé une inter­view à Fan Page dans laquelle il s’est notam­ment exprimé sur la bles­sure de Carlos Alcaraz. 

Il a égale­ment évoqué la situa­tion actuelle d’Alexander Zverev, titré à Roland‐Garros et fina­liste à Wimbledon, mais toujours pas au niveau selon lui de Jannik Sinner et Carlos Alcaraz. 

« Zverev est sans aucun doute un cham­pion et je ne veux abso­lu­ment pas mini­miser sa force ni les résul­tats qu’il a obtenus, qui sont très impor­tants, y compris sa victoire dans un tournoi du Grand Chelem. Mais quand on arrive au niveau des meilleurs, à mon avis, il reste tout de même un cran en dessous. Il n’y a rien à faire. Sinner aurait de toute façon remporté cette finale. »

Publié le jeudi 23 juillet 2026 à 11:48

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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