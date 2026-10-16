Alexander Zverev a beaucoup fait parler de lui lors de son parcours à l’US Open, notamment en raison de son attitude avant de servir. L’Allemand avait particulièrement agacé certains observateurs en multipliant les rebonds de balle, prenant parfois 10 à 15 secondes supplémentaires entre ses deux services.
Interrogé à ce sujet après sa victoire face à Alex de Minaur en quart de finale du Masters 1000 de Shanghai, Zverev a reconnu qu’il s’agissait d’une mauvaise habitude dont il souhaitait se débarrasser dans les prochains mois.
« Tous ces rebonds de balle avant de servir ? C’est une habitude inutile, je dois me corriger. Si ce que je fais peut déconcentrer quelqu’un, je ne veux pas continuer comme ça. À New York, j’étais à bout nerveusement » a déclaré Zverev.
Une prise de conscience de la part de l’Allemand, qui semble désormais déterminé à corriger ce comportement, aussi bien pour son propre jeu que par respect pour ses adversaires.
Publié le vendredi 16 octobre 2026 à 10:50