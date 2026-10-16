Alexander Zverev a beau­coup fait parler de lui lors de son parcours à l’US Open, notam­ment en raison de son atti­tude avant de servir. L’Allemand avait parti­cu­liè­re­ment agacé certains obser­va­teurs en multi­pliant les rebonds de balle, prenant parfois 10 à 15 secondes supplé­men­taires entre ses deux services.

Interrogé à ce sujet après sa victoire face à Alex de Minaur en quart de finale du Masters 1000 de Shanghai, Zverev a reconnu qu’il s’agis­sait d’une mauvaise habi­tude dont il souhai­tait se débar­rasser dans les prochains mois.

« Tous ces rebonds de balle avant de servir ? C’est une habi­tude inutile, je dois me corriger. Si ce que je fais peut décon­cen­trer quel­qu’un, je ne veux pas conti­nuer comme ça. À New York, j’étais à bout nerveu­se­ment » a déclaré Zverev.

Une prise de conscience de la part de l’Allemand, qui semble désor­mais déter­miné à corriger ce compor­te­ment, aussi bien pour son propre jeu que par respect pour ses adversaires.