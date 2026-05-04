La prestation insipide d’Alexander Zverev en finale du Masters 1000 de Madrid contre Jannik Sinner fait encore plus parler que le sacre de ce dernier, lauréat de son cinquième tournoi de suite dans cette catégorie de tournoi (un record).
Balayé 6–1, 6–2 en à peine une heure de jeu, l’Allemand en a pris la tête lors des réactions d’après match de la part des différents observateurs et spécialistes. Invitée à s’exprimer dans l’émission « Bartoli Time » sur RMC Sport, l’ancienne joueuse tricolore et 29e mondiale, Sarah Pitkowski, a dressé un constat on ne peut plus clair.
🎾🗣 @SarahPitko sur la finale du Masters 1000 de Madrid entre Sinner et Zverev : « Zverev est passé complètement au travers. Il a un complexe d’infériorité par rapport à Sinner et Alcaraz. » pic.twitter.com/uK9uBUc83o— RMC Sport (@RMCsport) May 3, 2026
« Oui, Sinner a été écoeurant mais on va quand même mettre un petit bémol : Zverev est passé complètement au travers. En panique complet. Il se fait breaker très tôt, 3–0, et en fait, on a l’impression qu’il veut réfléchir à chaque coup qu’il frappe, et il en oublie de jouer. Il cherche tellement des solutions face à Sinner qu’il ne joue plus au tennis. Donc oui, Sinner a été exceptionnel, mais pas plus que les tours précédentes. C’est que, Alexander Zverev, on le savait, il avait un plafond de verre sur les tournois du Grand Chelem et là, il fait véritablement un complexe d’infériorité par rapport à Sinner. C’est tellement flagrant, se prendre 6–1, 6–2 comme ça… Il s’est d’ailleurs excusé auprès du public parce qu’il n’était pas là tout simplement. »
Publié le lundi 4 mai 2026 à 16:49