Après avoir déclaré qu’il aimait prouver aux gens qui ne croient pas en lui qu’ils ont tort, Alexander Zverev est revenu sur sa rela­tion parti­cu­lière avec Roger Federer avec qui, rappelons‐le, il a fait une grande tournée sud‐américaine en 2019 dont un match démen­tiel au Mexique devant plus de 40 000 personnes.

Interrogé par le maga­zine Life Style, l’Allemand a bien voulu en dire plus sur la person­na­lité du Suisse et son compor­te­ment avec les jeunes. « Roger Federer a été un modèle pour moi lorsque j’étais jeune et que j’ai commencé à jouer sur le circuit. C’est quel­qu’un qui aime parler aux jeunes et leur donner des conseils, c’est exac­te­ment ce qu’il a fait avec moi quand j’avais 18, 19, 20 ans ; il m’a expliqué par exemple ce que cela faisait d’être au sommet du clas­se­ment et comment gérer les médias, comment gérer les spon­sors et tout ce qui est autour. Nous avons eu beau­coup de conver­sa­tions lorsque j’étais plus jeune, et je pense qu’il m’a beau­coup aidé à cet égard. »