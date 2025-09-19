AccueilATPZverev : "Federer, Nadal et Djokovic nous ont offert des matchs inoubliables,...
Zverev : « Federer, Nadal et Djokovic nous ont offert des matchs inou­bliables, mais le style de jeu de Sinner et Alcaraz à Roland‐Garros était quelque chose que je n’avais jamais vu auparavant »

Interrogé sur la supré­matie de Sinner et Alcaraz, Sascha est bien conscient que l’écart et impor­tant mais que rien n’est forcé­ment joué. Pour lui, la finale de cette année à Paris est un vrai chef d’oeuvre qui a confirmé la talent extra­or­di­naire de l’Italien et de l’Espagnol.

« Regardez, la finale de Roland Garros entre Carlos et Jannik était du jamais vu dans ce sport, ne serait‐ce que par la vitesse de leurs coups. Leur façon de jouer ce jour‐là… Évidemment, nous avons vu de grands cham­pions s’af­fronter ces 15 dernières années, et le Big 3 nous a offert des matchs inou­bliables, mais le style de jeu que ces deux‐là ont apporté à Paris était quelque chose que je n’avais jamais vu auparavant »

Publié le vendredi 19 septembre 2025 à 09:09

