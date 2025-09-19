Interrogé sur la suprématie de Sinner et Alcaraz, Sascha est bien conscient que l’écart et important mais que rien n’est forcément joué. Pour lui, la finale de cette année à Paris est un vrai chef d’oeuvre qui a confirmé la talent extraordinaire de l’Italien et de l’Espagnol.
« Regardez, la finale de Roland Garros entre Carlos et Jannik était du jamais vu dans ce sport, ne serait‐ce que par la vitesse de leurs coups. Leur façon de jouer ce jour‐là… Évidemment, nous avons vu de grands champions s’affronter ces 15 dernières années, et le Big 3 nous a offert des matchs inoubliables, mais le style de jeu que ces deux‐là ont apporté à Paris était quelque chose que je n’avais jamais vu auparavant »
Publié le vendredi 19 septembre 2025 à 09:09