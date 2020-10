Après son succès face au Canadien, Alexandre Zverev était un peu gêné d’autant que son adversaire venait de prendre sa 6ème finale de rang. Quelque part, il a donc consolé Felix en lui faisant quelques louanges : « Felix est un joueur incroyable. Je sais que cela ne signifie pas grand-chose que je dise cela après sa défaite, mais je suis sûr que non seulement il va gagner un titre, mais il va en gagner une tonne. Pas seulement de ce calibre, mais une partie de grande importance. Je le connais très bien et je sais que très bientôt il remportera des titres sur le circuit. Il a un grand talent et est l’un des joueurs avec le plus d’avenir sur le circuit. ».

Ces affirmations ont surement rassuré le Canadien mais pour l’instant il est clair qu’il existe encore un petit syndrome quand il s’agit d’aller chercher un titre même si à chaque fois Félix a joué en finale des joueurs d’un sacré calibre.