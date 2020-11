Si il a préféré manier l’humour au sujet de son sourire, Alexander Zverev est conscient de ce qu’il se passe en coulisses.

Par le passé, il ne parvenait pas à séparer sa vie privée de sa vie de joueur et cela pouvait avoir de vraies conséquence sur son « rendement ».

Il semble que dans ce compartiment, il a réussi à grandir.

Après son succès face à Rafael Nadal, il avait pourtant été bien cuisiné par les médias, mais là encore, il est resté stoïque confirmant qu’il était un autre homme : « J’ai compris maintenant qu’il y aura toujours des gens qui ne voudront pas le meilleur pour moi, et il y aura toujours des gens qui essaieront de me rabaisser quand je serai au top. C’est donc à moi de décider si je me laisse influencer par tout cela, ou si cela ne me touche pas. Vous savez, j’ai l’impression de faire du bon travail en prenant du recul et en me concentrant sur le jeu et surtout en restant positif quoi qu’il arrive. Tant que vous avez encore un sourire à la fin de la journée, je pense que c’est le plus important dans la vie » a explique Sacha qui semble avoir appris ce que le mot résilience, très à la mode, signifie.