Alexander Zverev ne lâche pas l’af­faire. Et comme il a le vent poupe et les micros tendus, il ne se gêne pas pour s’ex­primer assez libre­ment : « Je sais ce que je chan­ge­rais, mais je ne pense pas qu’au final on se soucie vrai­ment complè­te­ment de mon opinion, j’ai bien une solu­tion mais je pense que tout le monde s’en fout un peu. Je ne veux offenser personne, mais je pense que l’on devrait être plus écouté. L’ATP a visi­ble­ment qu’un seul souci, celui du bilan comp­table et finan­cier, je ne trouve pas cela normal et logique. L’ATP, qui est notre asso­cia­tion, devrait vrai­ment se soucier de ce que l’on pense, et aussi de ce que l’on veut ». Voila une sortie qui place presque l’Allemand dans la case de « Bad Boy » du circuit..