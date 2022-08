Zverev : « J’ai enfin pu bien solliciter mes jambes »

Comme le rapport le quoti­dien alle­mand Bild, les choses évoluent posi­ti­ve­ment pour Zverev même si le compte à rebours est stres­sant. Hier, Sascha a présenté la créa­tion de sa fonda­tion pour venir en aide auprès des enfants atteints de diabète d’au­tant qu’il est lui aussi diabétique.

En marge de cet évène­ment, il a aussi donner de ses nouvelles.

« J’ai enfin pu bien solli­citer mes jambes, j’at­ten­dais ce jour avec impa­tience et j’ai beau­coup travaillé pour être à nouveau sur le court le plus rapi­de­ment possible. Mais pour l’ins­tant, il est impor­tant de bien doser l’entraînement ».