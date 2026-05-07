Alexandre est revenu sur sa relation difficile avec Alcaraz et Sinner et son analyse est assez franche et sincère.
« J’ai eu beaucoup de chance de pouvoir affronter les meilleurs joueurs du monde depuis mon arrivée à ce tournoi, ainsi que des joueurs de différentes générations. J’ai joué contre Roger, Rafa et Novak à l’époque, mais j’ai désormais l’occasion d’affronter Carlos et Jannik. J’ai eu de la chance dans ce sens… même si, d’une certaine manière, j’aurais préféré les affronter moins souvent dans les phases finales des grands tournois (rires). Mais oui, c’était un privilège à chaque fois que j’ai pu les affronter ; ici à Rome, j’ai remporté mon premier Masters 1000 contre Novak en finale, un moment que je n’oublierai jamais »
Publié le jeudi 7 mai 2026 à 08:45