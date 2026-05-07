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Zverev : « J’ai joué contre Roger, Rafa et Novak à l’époque, mais j’ai désor­mais l’occasion d’affronter Carlos et Jannik. J’ai eu de la chance dans ce sens »

Par
Jean Muller
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Alexandre est revenu sur sa rela­tion diffi­cile avec Alcaraz et Sinner et son analyse est assez franche et sincère.

« J’ai eu beau­coup de chance de pouvoir affronter les meilleurs joueurs du monde depuis mon arrivée à ce tournoi, ainsi que des joueurs de diffé­rentes géné­ra­tions. J’ai joué contre Roger, Rafa et Novak à l’époque, mais j’ai désor­mais l’occasion d’affronter Carlos et Jannik. J’ai eu de la chance dans ce sens… même si, d’une certaine manière, j’aurais préféré les affronter moins souvent dans les phases finales des grands tour­nois (rires). Mais oui, c’était un privi­lège à chaque fois que j’ai pu les affronter ; ici à Rome, j’ai remporté mon premier Masters 1000 contre Novak en finale, un moment que je n’ou­blierai jamais »

Publié le jeudi 7 mai 2026 à 08:45

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

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