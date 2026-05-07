Alexandre est revenu sur sa rela­tion diffi­cile avec Alcaraz et Sinner et son analyse est assez franche et sincère.

« J’ai eu beau­coup de chance de pouvoir affronter les meilleurs joueurs du monde depuis mon arrivée à ce tournoi, ainsi que des joueurs de diffé­rentes géné­ra­tions. J’ai joué contre Roger, Rafa et Novak à l’époque, mais j’ai désor­mais l’occasion d’affronter Carlos et Jannik. J’ai eu de la chance dans ce sens… même si, d’une certaine manière, j’aurais préféré les affronter moins souvent dans les phases finales des grands tour­nois (rires). Mais oui, c’était un privi­lège à chaque fois que j’ai pu les affronter ; ici à Rome, j’ai remporté mon premier Masters 1000 contre Novak en finale, un moment que je n’ou­blierai jamais »