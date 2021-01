Même si la collaboration entre David Ferrer et Alexandre Zverev n’a pas duré longtemps, l’Espagnol ne voulant « subir » une saison en mode « covid-19 », son joueur a publié sur son compte Instagram un message d’une vraie sincérité.

Ces mots confirment que les deux champions ont fait du bon boulot et surtout qu’il existait entre eux une vraie complicité : « Je me devais de de remercier David pour les mois que nous avons partagés, sur et en dehors du court. Je lui souhaite le meilleur pour l’avenir et je voudrais également remercier sa famille de m’avoir donné l’opportunité de passer des semaines très précieuses avec lui lors de ces moments difficiles. J’ai le plus grand respect pour la façon dont David entraîne et joue au tennis. »