Alexandre Zverev a donné une inter­view à un maga­zine Life Style. Il s’ex­prime libre­ment sur sa person­na­lité et ce qui le motive vrai­ment dans sa carrière de joueur de tennis. C’est parfois assez surprenant.

« J’aime prouver aux gens qu’ils ont tort, et je dois leur prouver le contraire immé­dia­te­ment, peu importe qui ils sont ou ce qu’ils me disent que je ne peux pas faire. C’est d’au­tant plus vrai que l’on m’a souvent dit dans ma vie que je n’at­tein­drais pas mes objc­tifs, que je ne réus­si­rais pas dans le sport à devenir un joueur pro » a déclaré Sascha qui confirme par ses propos ce que l’on savait déjà ; il a une grosse estime de lui. Ce qui peut être un avan­tage comme un inconvénient.