Opéré des trois liga­ments laté­raux de sa cheville droite après sa terrible chute face à Rafael Nadal en demi‐finale de Roland‐Garros, le 3 juin dernier, Alexander Zverev marche de nouveau sans béquilles. Le numéro 2 mondial a donné des nouvelles à RTL Deutschland.

« Je peux déjà mettre du poids sur ma jambe, je marche sans béquilles, c’est un bon senti­ment et nous verrons comment cela se passe. Je n’ai pas encore aban­donné l’idée de jouer l’US Open (début le 29 août, ndlr) et, bien sûr, je veux parti­ciper à la Coupe Davis (phase de groupes du 14 au 18 septembre, ndlr). C’est un objectif, car mon frère et moi avons égale­ment parti­cipé à l’or­ga­ni­sa­tion pour amener la Coupe Davis à Hambourg. C’est une situa­tion que je dois traverser et, d’une certaine manière, je me réjouis de cette réédu­ca­tion. Chacun a sa propre voie et son propre chemin : peut‐être que je revien­drai encore plus fort », a annoncé l’Allemand.