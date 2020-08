Le site serbe SportKlub rapporte des propos tenus par Alexandre Zverev que l’on a peu entendu ces temps-ci. L’Allemand observe comme tous les autres joueur ce qu’il se passe. Mais il reste très motivé à l’idée d’aller aux Etats-Unis où d’ailleurs il a vécu sa période de « confinement » : « Nous verrons quand la saison se terminera et où elle se poursuivra. Espérons à New York, mais les États-Unis sont un endroit un peu dangereux maintenant. Nous verrons ce qui sera décidé concernant le tournoi. Personnellement, je n’ai pas peur, j’ai hâte de participer au tournoi et de participer à nouveau. »

Au sujet de l’enchaînent des surfaces, là aussi, Zverev se dit relax : « L’année dernière, j’ai changé les surfaces, j’ai joué en trois semaines sur l’herbe, la terre battue et le béton. Je suis encore assez jeune, donc j’espère pouvoir mieux m’adapter que les autres. »