Alexander Zverev avait insisté lors de sa victoire face à Alcaraz sur la qualité du jeu de jeun espa­gnol. Après son succès face à Djere, qui le qualifie pour les quarts de finale, l’Allemand a enfoncé le clou en expli­quant qu’il ne faisait plus partie de la Next Gen, et que les jeunes qui poussent derrière lui sont une bonne nouvelle pour le tennis.

« Je n’ai plus vrai­ment envie de parler de la Next Gen me concer­nant. Honnêtement, je l’ai dit l’autre jour, il me semble certain que des gars comme Alcaraz, Sinner ou Musetti vont être en compé­ti­tion directe pour les grands titres dès 2024. Pour ma part, j’ai 23 ans, je suis jeune certes, mais la Next Gen main­te­nant, c’est eux. »