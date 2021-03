Lors d’un chat vidéo en compa­gnie d’autres athlètes de son équi­pe­men­tier Head à savoir Cilic, Andreescu, et Schwartzman, Alexander a discuté tennis et notam­ment sur certains points forts de Novak Djokovic. L’Allemand a visi­ble­ment un ‘souci » avec le Serbe car il n’ar­rive toujours pas à comprendre comment le Serbe parvient aussi faci­le­ment à retourner ses premières balles alors qu’elles sont de plus en plus rapides et de plus en plus puis­santes : « Je peux servir à 230, 235 au corps, sur le t, etc et pour une raison que je connais pas, il met toujours la raquette au bon endroit au bon moment. Je ne sais pas comment il le fait, je ne sais pas comment il parvient aussi faci­le­ment à lire mon service. Je ne sais pas s’il sait où je sers, je ne sais pas s’il peut lire dans mes pensées, mais le retour revient plus vite que mon service à chaque fois. C’est incroyable. C’est incroyable. » a expliqué Alexander. Il faut dire que depuis le début de sa carrière, Nole maitrise ce coup à la perfec­tion comme le faisait jadis un certain André Agassi.