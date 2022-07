Zverev : « Je ne veux pas penser aux dangers »

En pleine réédu­ca­tion, Alexander Zverev ne veut pas aller trop vite même s’il ne souhaite pas penser au pire. Opéré des trois liga­ments laté­raux de sa cheville droite après sa terrible chute face à Rafael Nadal en demi‐finale de Roland‐Garros, le 3 juin dernier, l’Allemand remarche seule­ment depuis mi‐juillet. Dans son inter­view accordée à Eurosport Allemagne, il donne quelques détails sur le processus à suivre.

« Je ne veux pas penser aux dangers, même si nous, spor­tifs profes­sion­nels, sommes toujours confrontés à ces risques. Même dans la vie de tous les jours, il y a des dangers. Mon équipe et moi sommes très concen­trés sur le travail, nous nous concen­trons autant que possible pour nous assurer qu’il n’y ait pas de problèmes. Bien sûr, je veux m’en­traîner autant que possible, mais je ne veux pas en faire trop. Je dois écouter atten­ti­ve­ment mon corps, pour savoir quand je suis à ma limite. J’ai l’ha­bi­tude de donner le meilleur de moi‐même chaque jour, que ce soit à l’en­traî­ne­ment ou en match, aller au‐delà de ces niveaux main­te­nant peut être contre‐productif », a expliqué le numéro 2 mondial.