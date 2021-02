Alexander Zverev a de quoi être déçu de son expé­rience aus­tra­lienne. Après des débuts encou­ra­geants à l’ATP Cup, l’Allemand avait fina­le­ment su se mettre dans le bon rythme lors des pre­miers tours de l’Open d’Australie, jus­qu’à croi­ser la route du « roi » Djokovic en quart‐de‐finale. Un monarque pas aus­si étin­ce­lant qu’à son habi­tude, et contre lequel il y avait un vrai coup à jouer pour le numé­ro sept mon­dial. Mais sans faire un mau­vais match – ni un excellent non plus – il s’in­cline en 4 sets et quitte le tour­noi avant le der­nier car­ré. Un stade que « Sascha » sou­haite désor­mais atteindre et dépas­ser de manière plus régu­lière, comme il l’ex­plique à Eurosport.

« Je pense avoir mon­tré un très bon ten­nis, mais quelque part, c’est aus­si un voyage déce­vant pour moi. Je suis à un point dans ma car­rière où je ne veux plus jouer de beaux tour­nois ou de beaux matchs, mais je veux gagner. Malheureusement, je n’ai pas fait ça en Australie. Après, ce voyage a mon­tré que je peux jouer et aus­si gagner contre les meilleurs. Il y a donc beau­coup de points posi­tifs à rete­nir, mais dans l’en­semble, il était déce­vant de s’ar­rê­ter en quart‐de‐finale – même si c’é­tait contre le numé­ro un mon­dial. »