Interrogé par le site alle­mand Sportschau.de, Alexander Zverev s’est exprimé sur ses chances de bien figurer à Roland Garros après une tournée sur battue réussie avec un titre à Madrid, dont une victoire face à Nadal, et un quart de finale à Rome, seule­ment battu… par Nadal. Fort de son expé­rience et de son récent niveau de jeu, ‘Sascha’ est confiant et estime que cette édition peut être la bonne.

« Je pense avoir des chances de gagner Roland‐Garros cette année. Je me sens bien, je me sens en forme. Je suis prêt pour cette étape. Le tournoi de Madrid m’a donné beau­coup de confiance et, bien sûr, j’ai bien joué ces derniers temps », a déclaré l’Allemand qui veut enfin fran­chir un cap dans sa carrière après sa courte défaite en final de l’US Open face à Dominic Thiem. « Je le veux encore plus main­te­nant (gagner un Grand Chelem, ndlr). Je pense que j’ai été un meilleur joueur de tennis depuis cette finale. Je me suis assis et j’ai pensé que je devais améliorer les choses, faire les choses différemment. »