Nos confrères d’Espn sont revenus sur le cas Zverev. Ils pointent le fait qu’Alexander ait accepté de parler et d’évo­quer sa réelle fragi­lité mentale. Cela lui a permis vrai­ment de passer un cap, même si cela a été plus que douloureux.

« Je souf­frais beau­coup menta­le­ment, je ne savais plus quoi faire. Je pense que je joue si bien cette année grâce à tout ce que j’ai traversé l’année dernière . Parce que je me suis aussi dit : “ Je ne me sens peut‐être pas bien, je ne suis pas à l’aise sur le court, ni en dehors, il faut que ça change .” Le premier pas vers le chan­ge­ment, c’est d’en parler ouver­te­ment avec ses proches, son/sa parte­naire, ses frères et sœurs, ses parents »