Nos confrères d’Espn sont revenus sur le cas Zverev. Ils pointent le fait qu’Alexander ait accepté de parler et d’évoquer sa réelle fragilité mentale. Cela lui a permis vraiment de passer un cap, même si cela a été plus que douloureux.
« Je souffrais beaucoup mentalement, je ne savais plus quoi faire. Je pense que je joue si bien cette année grâce à tout ce que j’ai traversé l’année dernière . Parce que je me suis aussi dit : “ Je ne me sens peut‐être pas bien, je ne suis pas à l’aise sur le court, ni en dehors, il faut que ça change .” Le premier pas vers le changement, c’est d’en parler ouvertement avec ses proches, son/sa partenaire, ses frères et sœurs, ses parents »
Publié le jeudi 25 juin 2026 à 08:45