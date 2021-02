Le cadet des frères Zverev entame son année ten­nis­tique mer­cre­di lors de l’ATP Cup face à Shapovalov. Un pre­mier match test pour l’Allemand de 23 ans qui, dans une récente inter­view à Eurosport, affiche ses ambi­tions pour l’année 2021. Et tout ce qu’on peut dire, c’est qu’il a un réel appé­tit de victoires :

« Je veux gagner les quatre Grands Chelems, mais il faut être réa­liste, ce ne sera pas facile. L’accent et la moti­va­tion sont clai­re­ment accen­tués sur les quatre Grands Chelems. Je m’en rap­proche de plus en plus et c’est pour cela que je tra­vaille. Les Jeux olym­piques seront impor­tants pour moi éga­le­ment ».

Le numé­ro 7 avait l’occasion de rem­por­ter son pre­mier Majeur lors du der­nier US Open, mais l’Allemand avait lais­sé pas­sé sa chance dans une fin de match com­plè­te­ment folle où il a ser­vi pour le titre face à Dominic Thiem…