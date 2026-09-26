Si Alexander Zverev n’a certai­ne­ment pas joué à fond lors de sa défaite face à Alex De Minaur, ce samedi, sur la Laver Cup, force est de constater que cette défaite fait un peu tâche.

À commencer pour son équipe, la Team Europe, qui se retrouve menée 5 points à 3 face à la Team World, puis égale­ment pour lui et notam­ment son bilan face aux membres du Top 10 en 2026.

En effet, l’Allemand et double vain­queur en Grand Chelem a enre­gistré sa huitième défaite en dix matchs face au Top 10 mondial cette saison, l’Australien étant classé 9e au clas­se­ment ATP cette semaine.

Alexander Zverev contra Top 10 este 2026 :



❌ Alcaraz SF AO

❌ Sinner SF IW

❌ Sinner SF Miami

❌ Sinner SF MC

❌ Sinner Final Madrid

❌ Fritz SF Halle

✅ Fritz CF WB

❌ Sinner Final WB

✅ Shelton Final UO

❌ De Miñaur Laver Cup



Balance de 2–8. pic.twitter.com/vQwfA5LroX — José Morón (@jmgmoron) September 26, 2026

Et s’il a su écarter Taylor Fritz en quarts de finale de Wimbledon et Ben Shelton en finale de l’US Open, les des deux seuls membres du Top 10 qu’il a réussi à battre en Grand Chelem cette saison, le bilan n’est pas très glorieux pour un joueur qui peut clai­re­ment prétendre à terminer l’année à la première place mondiale.