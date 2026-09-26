Accueil ATP

Zverev, la défaite qui fait tâche…

Par
Thomas S
-
4588
SAN FRANCISCO, CALIFORNIA - SEPTEMBER 20: Alexander Zverev of Team Europe returns a shot against Alex De Minaur of Team World during day two of Laver Cup 2025 at Chase Center on September 20, 2025 in San Francisco, California. (Photo by Ezra Shaw/Getty Images for Laver Cup)

Si Alexander Zverev n’a certai­ne­ment pas joué à fond lors de sa défaite face à Alex De Minaur, ce samedi, sur la Laver Cup, force est de constater que cette défaite fait un peu tâche.

À commencer pour son équipe, la Team Europe, qui se retrouve menée 5 points à 3 face à la Team World, puis égale­ment pour lui et notam­ment son bilan face aux membres du Top 10 en 2026.

En effet, l’Allemand et double vain­queur en Grand Chelem a enre­gistré sa huitième défaite en dix matchs face au Top 10 mondial cette saison, l’Australien étant classé 9e au clas­se­ment ATP cette semaine. 

Et s’il a su écarter Taylor Fritz en quarts de finale de Wimbledon et Ben Shelton en finale de l’US Open, les des deux seuls membres du Top 10 qu’il a réussi à battre en Grand Chelem cette saison, le bilan n’est pas très glorieux pour un joueur qui peut clai­re­ment prétendre à terminer l’année à la première place mondiale. 

Publié le samedi 26 septembre 2026 à 19:09

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥