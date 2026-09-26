Si Alexander Zverev n’a certainement pas joué à fond lors de sa défaite face à Alex De Minaur, ce samedi, sur la Laver Cup, force est de constater que cette défaite fait un peu tâche.
À commencer pour son équipe, la Team Europe, qui se retrouve menée 5 points à 3 face à la Team World, puis également pour lui et notamment son bilan face aux membres du Top 10 en 2026.
En effet, l’Allemand et double vainqueur en Grand Chelem a enregistré sa huitième défaite en dix matchs face au Top 10 mondial cette saison, l’Australien étant classé 9e au classement ATP cette semaine.
Alexander Zverev contra Top 10 este 2026 :— José Morón (@jmgmoron) September 26, 2026
❌ Alcaraz SF AO
❌ Sinner SF IW
❌ Sinner SF Miami
❌ Sinner SF MC
❌ Sinner Final Madrid
❌ Fritz SF Halle
✅ Fritz CF WB
❌ Sinner Final WB
✅ Shelton Final UO
❌ De Miñaur Laver Cup
Balance de 2–8. pic.twitter.com/vQwfA5LroX
Et s’il a su écarter Taylor Fritz en quarts de finale de Wimbledon et Ben Shelton en finale de l’US Open, les des deux seuls membres du Top 10 qu’il a réussi à battre en Grand Chelem cette saison, le bilan n’est pas très glorieux pour un joueur qui peut clairement prétendre à terminer l’année à la première place mondiale.
Publié le samedi 26 septembre 2026 à 19:09