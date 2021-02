Leader du team de l’Allemagne, Alexander Zverev est un peu le seul qui n’a pas manié la langue de bois lors du media day de l’ATP Cup. Sascha est donc reve­nu sur le fait que mal­gré cer­tains pro­pos du Big 3, il était évident que les trai­te­ment n’é­tant pas les mêmes pour tous les joueurs cela allait avoir des consé­quences sur le niveau de jeu : « Concernant Adelaïde, je pense que c’est peut‐être la seule véri­table erreur qu’il y a eu de la part de l’or­ga­ni­sa­tion. Ils avaient plus de temps d’en­traî­ne­ment sur le ter­rain. D’une manière ou d’une autre, ils avaient plus de liber­té. La seule chose dont les joueurs peuvent donc se plaindre, à mon avis, c’est donc la pré­pa­ra­tion d’Adélaïde pour le Big 3. Même si, de toute façon, je pense qu’il est tou­jours dif­fi­cile de battre Novak, Rafa et Dominic et qu’au final cela ne change pas grand chose »