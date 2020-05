Alexander Zverev fait partie des privilégiés. L’Allemand est confiné en Floride où il peut s’entraîner normalement. « Je me lève à 7h45 chaque matin et je m’entraîne de 9h à 13h30. L’après-midi, je m’entraîne à nouveau de 17h30 à 20h. Voilà à quoi ressemblent mes journées, a expliqué le septième mondial dans un long entretien accordé au média allemand Kicker. Je fais des séances de fitness deux fois par jour et un entraînement de tennis. En temps normal, c’est l’inverse. Si je ne joue pas pendant les quatre ou cinq prochains mois, il est inutile de beaucoup s’entraîner au tennis. »

Le demi-finaliste de l’Open d’Australie a ensuite été interrogé pour savoir qui prendra la relève du Big 3. Et l’intéressé a son avis sur le sujet : « Quand on regarde il y a 20 ans en arrière, on se demandait qui prendrait la relève de Sampras et Agassi. Et puis, il y a eu Federer, Nadal et un peu plus tard Djokovic et Murray. Le tennis aura toujours des superstars. Le tennis est un sport international qui aura toujours de bons joueurs. Qui sait qui viendra après Federer, Nadal et Djokovic ? Mais nous, en tant que jeunes joueurs, nous devons essayer de gagner les grands tournois tant qu’ils sont encore là sur le circuit. Nous prouverions alors que nous sommes meilleurs et que nous ne pouvons pas seulement gagner lorsqu’ils arrêteront de jouer. Pour l’instant, il n’y a aucune raison qu’ils arrêtent de jouer, ils gagnent tout. Nous devons donc montrer que nous pouvons y arriver. Medvedev a disputé la finale de l’US Open, Thiem en a joué trois et j’ai également eu l’opportunité d’aller en demi-finale de l’Open d’Australie. Je pensais que cette année, il y aurait un changement. Pour l’instant, personne ne joue, il est difficile de juger. Nous verrons comment ça se passe. »