Lors de son média day où il a joué la carte de la fran­chise notam­ment au sujet de sa tournée sud améri­caine, Alexandre Zverev a aussi clari­fier la siuta­tion au sujet de la fameuse lettre envoyé aux tour­nois du Grand Chelem au sujet de la redis­tri­bu­tion des revenus.

« 17 % des revenus sont redis­tri­bués aux joueurs. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu’il y a encore beau­coup de travail sur le sujet. J’ai de bonnes rela­tions avec tous les staffs des tour­nois du Grand Chelem. Ce qui serait sêre­ment utile, c’est que les joueurs et les joueuses choi­sissent un ou deux repré­sen­tants pour s’as­seoir avec les respon­sables des Grands Chelem pour tenter faire avancer les choses. On ne va pas pas demander 50 % comme dans les sports améri­cains. Mais ce n’est pas un secret : on a la redis­tri­bu­tion la plus faible de tous les sports profes­sion­nels en ce qui concerne les tour­nois du Grand Chelem. Une redis­tri­bu­tion plus juste, ça serait bien, et je suis sûr qu’on va y arriver ensemble »