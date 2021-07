Boris Becker a fait plusieurs fois du « pushing » pour expli­quer qu’il serait un bon « mentor » pour faire évoluer le jeu de Sascha. Profitant de son aura, Boum Boum ne rate jamais le joueur alle­mand dans les médias quand il réalise une contre‐performance. Dernièrement, c’est ce qu’il s’est passé au sujet de Wimbledon.

Interrogé sur ces critiques, Alexander, fidèle à lui même à envoyer Boris se faire…promener : « Boris et moi nous connais­sons déjà depuis plusieurs années. Je connais l’opi­nion de Boris. Je ne suis pas du tout surpris mais cela ne m’in­té­resse pas, cela me touche pas. Ma prin­ci­pale préoc­cu­pa­tion main­te­nant est de décro­cher l’or avec l’Allemagne aux Jeux Olympiques de Tokyo 2021. Je me prépare à fond pour cela. Nous verrons comment les choses se passe­ront lors de ce grand événement »