Novak Djokvovic, coutumier du fait, a lancé une véritable petite bombe en expliquant qu’il était favorable à ce que les matchs se résument à des duels en deux sets gagnants. Conscient que ses propos allaient choquer, le Serbe ne va donc pas être déçu en lisant ce que d’autres joueurs pensent de cette idée. Le premier à s’être exprimé après le Serbe a été Sacha Zverev lors de sa conférence de presse après sa défaite face à Medvedev. Et on ne peut pas dire qu’il soit du côté du Serbe : « Tu ne change pas l’histoire du tennis comme ça. On l’a fait pour la Coupe Davis, on a vu le résultat. Le tennis est un sport physique. C’est pour cela que l’on s’entraîne, que l’on va dans les salles de sport. Les Grands Chelems doivent rester en 5 sets pour toujours »